Мир 04 января 2023, 18:31 Оппозиция бундестага потребовала отставки министра обороны Германии Ламбрехт Главы ХДС и ХСС бундестага призвали Шольца отправить в отставку главу Минобороны Ламбрехт Википедия

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Постоянные скандалы с участием главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт окончательно вывели из себя парламентскую оппозицию. Лидеры фракций Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Седер потребовали от канцлера Олафа Шольца отправить министра в отставку. Об этом сообщила газета Muncher Merkur.

Мерц отметил, что каждый час, который Ламбрехт остается на посту министра обороны, авторитет главы правительства продолжает таять.

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«Вся Германия, не только наши солдаты, но и эксперты по обороне, потеряли дар речи от того, насколько некомпетентным может оказаться министр», — заявил он.

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Седер поддержал коллегу по бундестагу и подчеркнул, что канцлеру Шольцу нужно найти новую кандидатуру на пост министра обороны.

«Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили такого руководителя», — заявил политик.

За последние несколько месяцев Ламбрехт оказалась сразу в нескольких скандалах. В частности, журналисты выяснили, что ее сын пользовался самолетами бундесвера для частных путешествий.

Последний крупный конфуз с министром обороны Германии произошел после публикации ее новогоднего обращения. Ламбрехт записала ролик на фоне взрывов петард и салютов, заявив, что благодаря военным действиям на Украине она получила много впечатлений и встретилась с интересными людьми.

Как сообщило Ura.ru, в результате министр столкнулась с жесткой критикой в комментариях. Один из пользователей подчеркнул, что ему жаль, что несколько петард не прилетели в окно канцелярии министра. Другие подписчики усомнились в здравом уме Ламбрехт.