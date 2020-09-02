Министр обороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября

Глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин прилетит в Москву в пятницу, 4 сентября. Он примет участие в заседании министров обороны стран СНГ, стран — участниц ШОС и государств ОДКБ.

Как сообщил сайт военного ведомства Белоруссии, участие Хренина в заседании подтвердит приверженность республики взятым на себя обязательствам и поможет развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов.

На мероприятии белорусский министр выступит с докладом по теме: «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях».

23 августа Хренин записал видеообращение, в котором предупредил протестующих в Белоруссии, что армия взяла под защиту памятники Великой Отечественной войны. Он добавил, что военные не допустят осквернения святых мест.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.