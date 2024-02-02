Мир 02 февраля 2024, 07:34 «Надо бы как-то помочь им». Путин заявил об уничтожении автопрома Германии Путин предложил помочь Германии, которая уничтожила свой автопром РИА «Новости»

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Германия занялась уничтожением своей автомобильной промышленности. Президент России Владимир Путин заявил об этом 1 февраля при осмотре павильона «Сбера» на выставке-форуме «Россия», сообщили «Известия».

В начале экскурсии гостям рассказали историю о первом вкладчике Николае Кристофари. По словам представителя банка, во время поездки по Германии он сдал свои часы на ремонт в мастерскую, где работал Карл Бенц — будущий изобретатель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, основатель фирмы-предшественника Daimler-Benz AG. Ведущий пошутил, что российский инвестор первым вложился в немецкий автопром.

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«Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им», — ответил президент.

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия II съезда российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Он призвал бизнес подключиться к подготовке кадров и заявил, что углеводороды останутся востребованными в ближайшие десятилетия.