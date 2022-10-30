Министр финансов Германии призвал отказаться от «идеологических» запретов и добывать сланцевый газ | 360°

Мир 30 октября 2022, 17:03 Министр финансов Германии призвал отказаться от «идеологических» запретов и добывать сланцевый газ Министр финансов Линднер: Германия должна начать сама добывать сланцевый газ РИА "Новости"

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Германии нужно как можно скорее начать добывать сланцевый газа из-за энергетического кризиса, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. По его словам, в ФРГ есть довольно значительные запасы этого топлива, отказываться от них по идеологическим соображениям неверно, сообщило Berliner Morgenpost.

Министр отметил, что для добычи можно использовать фрекинг, который предполагает гидроразрыв пласта. В Германии этот метод запрещен из-за угрозы для окружающей среды. Против фрекинга ранее высказывался немецкий канцлер Олаф Шольц.

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Линднер с таким положением дел не согласился, призвав использовать сланцевый газ, который есть у страны. По его оценке, с помощью этого вида топлива Германия покроет внутреннее потребление в ближайшие несколько лет.

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На фоне энергетического кризиса Германия, как и другие страны Запада, столкнулась с серьезными экономическими проблемами. Экономика страны стала проседать, хотя была одной из самых устойчивых в ЕС. Подорожание газа и другого топлива стало уроном для промышленности ФРГ и других отраслей.