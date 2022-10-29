«Эпохальный разрыв» между Россией и Германией сократят только новые политики | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 15:12 «Эпохальный разрыв» между Россией и Германией сократят только новые политики Политолог Светов: новое поколение политиков в ФРГ поможет наладить отношения с Россией РИА "Новости"

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после визита на Украину пожаловался на эпохальный разрыв связей между Германией и Россией. По его словам, сейчас при взгляде на РФ все старые мечты уходят. Речь уже идет о противостоянии двух стран. Политолог Юрий Светов в беседе с «360» объяснил, что следует понимать под словами политика, а также дал прогноз на дальнейшие отношения государств.

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Далее — его прямая речь.

Хотелось быть благодетелями, но не вышло

Старые мечты Германии заключались в том, что ей хотелось быть очень нужной России, без которой мы не сможем прожить. Немецкие власти в последние время ощутили себя в роли этаких менторов, учителей России. У них сложилось такое ощущение из-за ошибочных представлений о том, что раз они покупают у нас, то Россия должна быть благодарна.

Изменения на газовом рынке, которые проходили в последнее время, все время переводились в такую плоскость, что покупатель диктует условия продавцу, что продавец должен подлаживаться под покупателя.

Тот факт, что экономика Германии многие десятилетия развивалась благодаря стабильным поставкам наших достаточно дешевых энергоносителей, они воспринимали таким образом, что посчитали себя благодетелями.

Но когда поняли, что Россия может спокойно переориентировать свои поставки после их отказа от нашего газа, огорчились. Их огорчает, что мы не желаем больше слушать их наставления и поучения.

Обратите внимание: Штайнмайер не говорит о каких-то ошибках Германии, не говорит, что ФРГ не хотела прислушиваться к России. Нет. Он говорит, что Россия не права, она ошибалась, поэтому ФРГ с ней отношения разрывает. Как в детском саду — отдавай мои куклы и тряпки, я с тобой больше не играю.

И это говорит Штайнмайер, которого только что унизили визитом в Киев, пол им вытерли, а он еще позволяет себе такого рода оценки.

Получится ли наладить диалог?

Если мы сумели наладить отношения после двух войн, в которых были противниками, и того ужаса, который Германия натворила на территории СССР, думаю, что надежда есть на то, что будет найден выход из этой ситуации. Но для этого нужно иное поколение политиков

Вспомните выступление президента России в дискуссионном клубе «Валдай». Из речи Владимира Путина стало понятно, что люди, которые возглавляют сейчас европейские страны, даже слышать не хотят о тех проблемах, которые затронул президент РФ, потому что им это непонятно.

Мы не являемся соседями, у нас нет общей границы с Германией. И речь идет о том, что каждый из нас должен это понимать и не вмешиваться, не науськивать те страны, которые между нами. Но Германия это делает — через Польшу, через Украину и так далее.

Разве мы разместили своих солдат, свое вооружение в какой-то из стран, примыкающих к Германии? Нет. Это Германия размещает своих военных в Латвии, Эстонии, Литве в составе контингента НАТО. Это Германия поставляет на Украину оружие. Совесть бы хоть раз дрогнула.

Когда у них придет осознание, что не надо соваться в чужие дела, дальше может быть сотрудничество.

Мы заинтересованы в немецких технологиях, немецкие компании работали в России успешно. Поэтому я думаю, что отношения наладятся тогда, когда в них будет заинтересован бизнес. Когда немецкий бизнес очнется от сеанса шокотерапии, который им власти преподнесли, и увидит, что потерял, тогда, может быть, посыл о налаживании контакта возникнет снова.