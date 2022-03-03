Минэкономики Германии выступило против эмбарго на российский газ
Глава Минэка Германии Хабек выступил против эмбарго на российские энергоносители
Глава Министерства экономики Германии вице-канцлер Роберт Хабек выступил против полного эмбарго на российские энергоносители в Европе. Его слова привело РИА «Новости».
Также он заявил, что немецкая экономика уже ощущает последствия спецоперации России на Украине и санкций в адрес РФ.
При этом Хабек уточнил, что в настоящее время идет работа по замещению российского газа в Европе.
Ранее стало известно, что Германия отправит на Украину 2700 ракет советского производства.