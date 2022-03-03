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    03 марта 2022, 17:18

    Минэкономики Германии выступило против эмбарго на российский газ

    Глава Минэка Германии Хабек выступил против эмбарго на российские энергоносители

    Максим Зинкин

    Глава Министерства экономики Германии вице-канцлер Роберт Хабек выступил против полного эмбарго на российские энергоносители в Европе. Его слова привело РИА «Новости».

    Минэкономики Германии выступило против эмбарго на российский газ

    Также он заявил, что немецкая экономика уже ощущает последствия спецоперации России на Украине и санкций в адрес РФ.

    При этом Хабек уточнил, что в настоящее время идет работа по замещению российского газа в Европе.

    Ранее стало известно, что Германия отправит на Украину 2700 ракет советского производства.