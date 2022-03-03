Германия отправит на Украину почти три тысячи зенитных ракет

Власти Германии решили послать на Украину 2 700 зенитных ракет «Стрела», сообщило агентство DPA со ссылкой на собственный источник в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Ведомство одобрило поставку 2 700 советских ракет «Стрела», которые ранее хранились на складах Вооруженных сил ГДР. Министерство обороны страны уже несколько дней занимается вопросом транспортировки ракет на Украину.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц выступил на пресс-конференции, подчеркнув, что военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине полностью исключено. Он отметил, что специальную операцию по демилитаризации проводит именно Россия, которая является ядерной державой и крупнейшей страной мира.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российские войска уничтожают объекты военной инфраструктуры соседней страны для защиты республик Донбасса.

Ранее стало известно, что Испания направит на Украину более тысячи гранатометов, пулеметы и боеприпасы.