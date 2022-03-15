Минимум 110 человек эвакуировали из Мариуполя в тыл ДНР

Из Мариуполя успешно вывезли минимум 110 мирных жителей. Людей эвакуировали в тыловые районы Донецкой районной республики, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Информация об успешной эвакуации поступила по оперативной линии от наблюдательной группы «Докучаевск». Одного человека вывозили раненым. Пострадавшего госпитализировали на территории ДНР.

Сведения о процессе эвакуации и получивших ранения в результате боевых действий в Мариуполе обновляются.

Один из покинувших город жителей рассказал, как в его доме украинские военные оборудовали наблюдательный пункт. В здании расположились корректировщики.

Некоторые люди просидели в подвалах больше двух недель без света, связи и воды. Когда в Мариуполь пришли бойцы ДНР, мирное население обратилось к ним за помощью.