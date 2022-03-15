Житель Мариуполя рассказал о наблюдательном посту ВСУ в жилом доме

Эвакуированных жителей Мариуполя доставили в пункты временного размещения. Люди рассказали, как готовили еду на кострах, прятались в подвалах и пытались покинуть город своими силами.

Истории вывезенных из Мариуполя привели «Известия» в своем Telegram-канале. Мирное население смогло уехать после зачистки города от украинских националистов и объявления Минобороны РФ о массовой эвакуации.

Две женщины пояснили, что жить приходилось без света, воды, отопления и газа. Поэтому они попросили помощи у пришедших в Мариуполь бойцов ДНР.

«На улицах готовят на кострах еду. Холодно очень. Средств к существованию мало у кого осталось», — рассказали горожанки.

По их словам, в Мариуполе постоянно стреляли. Сейчас женщины чувствуют себя спокойнее: их посадили в эвакуационные автобусы.

Еще один мирный житель пояснил, что первый раз пытался выехать из города 28 числа на собственном авто, но попал под обстрел. Снаряд разорвался сзади, посек машину.

«С первого дня не было ни воды, ни света, ни связи. <…> Машина стояла рядом с домом в металлическом гараже. Начались обстрелы, мы 15 дней сидели в подвале, побило и машину через гараж, и дом», — поделился он.

Мужчина подчеркнул, что на седьмом этаже его дома украинская армия устроила наблюдательный пункт — разместила там корректировщиков. Их вычислили и нанесли удар.

Вторая попытка эвакуироваться оказалась удачной: житель Мариуполя поехал уже после зачистки города.

«Поехали <…> к первому блокпосту ДНР, блокпост нас пропустил, досмотрели и конвоировали в пересыльный пункт», — пояснил он.

Горожанин посоветовал всем ехать в сторону России, поскольку «на Запорожье никого не выпускали». В пункте временного размещения, добавил он, людей встретили, накормили и напоили.

«Едем дальше в Россию», — заключил мужчина.