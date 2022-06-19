Минфин США признал свою беспомощность перед инфляцией

Американские власти не смогут в ближайшее время снизить инфляцию в стране, признала министр финансов США Джанет Йеллен в интервью каналу ABC. Она назвала текущую инфляцию непомерно высокий.

«Важно признавать, что США — не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», — заметила глава американского Минфина.

Она выразила надежду на то, что со временем инфляция снизится. Экономика, которая росла очень высокими темпами, замедлится и перейдет к плавному стабильному росту, предположила Йеллен.

«Я не думаю, что рецессия неизбежна», — подчеркнула она.

Министр указала на высокий уровень потребительских расходов и состояние рынка труда: в среднем на две вакансии приходится по одному соискателю.

По итогам мая инфляция в Соединенных Штатах ускорилась на 8,6% — максимальный результат с 1981 года. Цены на бензин в начале июня превысили пять долларов за галлон впервые в истории США.