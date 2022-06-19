Конгрессмен США озвучил «убийственные» для карьеры Байдена факторы

Высокая инфляция и рекордные цены на бензин в США станут «убийственными» для президента Джо Байдена на промежуточных выборах в конгресс. Такое мнение высказал в эфире американского телеканала Fox News конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден.

Ситуация с ростом цен и продукты и бензин в Америке в ближайшее время не изменится, потому что администрация нынешнего президента продолжает «подливать в огонь дорогой бензин»

«Они отказываются признавать, что это их вина. Они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — заявил Гуден.

Американцы уже устали от текущей ситуации, при этом глава государства «показывает пальцем на всех, кроме себя». Нынешний кризис по мнению Гудена стал результатом чрезмерных расходов государства и масштабных вливаний денежной массы в экономику. Именно это привело к «катастрофе», считает конгрессмен.

«Я полагаю, что в период до промежуточных выборов, которые пройдут всего через несколько месяцев, цены на бензин будут для него убийственными. Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить конгресс», — заключил Гуден.