Минфин США перечислил всех попавших под новые санкции россиян

Соединенные Штаты представили список из 15 лиц, которых Вашингтон считает причастными к вмешательству в американские президентские выборы 2020 года и к кибератакам. Имена попавших под новые санкции опубликовал Минфин США.

В список, опубликованный на сайте министерства, включили первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова. Он уже попадал под американские ограничения.

Меры коснулись и политконсультанта Константина Килимника. Вашингтон полагает, что он сотрудничает с российской разведкой. В перечне указан Денис Тюрин, который якобы имеет отношение к оказавшемуся под санкциями информационному агентству «Инфорос».

Санкционные ограничения наложили на Юлию Афанасьеву, Петра Бычкова и Тараса Прибышина. Включены в список Александр Малькевич, Кирилл Щербаков, Мария Зуева и Артем Степанов. В американской администрации полагают, что все указанные лица связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Глава компании «Мостотрест» Леонид Рыженькин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич и глава МВД Крыма Павел Каранда тоже оказались под санкциями. В список внесли главу управления ФСБ по Республике Крым Леонида Михайлюка и главу управления СК РФ по Крыму Владимира Терентьева.

Под санкциями также оказались три организации — за строительство Керченского моста и ситуацию с полуостровом.

Новые санкции против РФ американцы ввели 15 апреля. Простым россиянам, по мнению экспертов, беспокоиться не о чем.