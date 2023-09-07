Мир 07 сентября 2023, 23:58 Минфин США озвучил сумму заблокированных российских активов Минфин США: заблокированные активы РФ оцениваются в 280 миллиардов долларов Freepik

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Заблокированные из-за санкционных ограничений российские активы предварительно оценили в 280 миллиардов долларов. Об этом сообщило американское министерство финансов в пресс-релизе.

«Общая стоимость активов <…> оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском союзе», — уточнили в Минфине США.

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В ведомстве отметили, что специалисты из Еврокомиссии, Штатов, Канады, Австралии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Японии закончили первый аудит российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран — членов группы REPO. Эти государства решили удерживать активы, пока российская сторона не возместит «причиненный ущерб Украине».

Ранее Организация Объединенных Наций предложила разморозить активы продовольственных компаний России на фоне возобновления зернового соглашения. Помимо этого в ООН призвали организовать комиссию по оценке ущерба повреждений трубопроводов, по котором осуществлялась поставка аммиака.