Мир 03 сентября 2023, 15:53 ООН предложила разморозить активы российских компаний Sabah: ООН предложила начать переговоры о разморозке активов компаний России РИА «Новости»

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Организация Объединенных Наций выступила с предложением начать обсуждение по разморозке активов российских продовольственных компаний в рамках возобновления зерновой сделки. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

«В новом пакете предложений ООН есть пункт, касающийся начала переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия в Европе», — указали в статье.

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Также в ООН предложили создать комиссию по оценке ущерба от повреждения трубопроводов, по которым поставляли аммиак.

«Кроме того, в предложениях есть пункт о возвращении российского Россельхозбанка в международную систему банковских переводов SWIFT», — добавили авторы материала.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заметила, что в новых предложениях ООН по возобновлению зерновой сделки есть и старые обещания, которые международная организация не выполнила в прошлом. Глава ведомства Сергей Лавров также подчеркивал, что в предложении ООН нет никаких гарантий выполнения требования России.