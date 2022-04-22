Минфин Индонезии подтвердил приглашение Путина на саммит G20

На саммит «Большой двадцатки» (G20) приглашение получили все лидеры стран объединения. Среди них — президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, уточнил ТАСС.

Во время выступления в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка на семинаре по перспективам развития мировой экономики министра спросили, будет ли присутствовать на встрече лидеров G20 президент России Владимир Путин. Индонезия в 2022 году председательствует в «Большой двадцатке».

«Мы пригласили. <...> Уже все страны в G20 получили свои приглашения», — сказала Индравати.

При этом она признала, что в ходе самой встречи могут быть непростые моменты. Аналогичная ситуация произошла 20 апреля в Вашингтоне. На проходившей там встрече глав министерств финансов и центральных банков стран — членов «Большой двадцатки» часть участников покинула зал во время выступления министра финансов РФ Антона Силуанова.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США оказывали давление на Индонезию с целью не допустить главу российского государства к участию в саммите.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки пообещал, что страна примет активное участие в проработке антироссийских санкций. Судзуки отметил заинтересованность в усилении ограничений против РФ.