Япония заставит участников G20 соблюдать антироссийские санкции

Япония примет активное участие в проработке антироссийских санкций. Об этом сообщил Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Его слова опубликовало РИА «Новости».

Судзуки сказал, что Япония заинтересована в усилении санкций против России. Также он отметил, что необходимо устранить возможные пути обхода текущих и будущих ограничений. Основной задачей Японии на саммите G20 Судзуки назвал «работу» с теми странами-участницами, которые пока воздержались и еще не ввели антироссийские санкции.

«Сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек», — отметил он.

Среди стран — участниц G20 есть и такие, которые воздержались при голосовании резолюций ООН или были против, напомнил Судзуки. Министр финансов Японии выступил за то, чтобы на встрече G20 работать с такими государствами.

Япония уже ввела ряд санкций против России. Граждане РФ не могут вывозить из Страны восходящего солнца некоторые предметы роскоши. Также сократился товарообмен между странами, а ряду компаний запретили вести экономическую деятельность на территории Японии.