Мир 13 ноября 2022, 02:44 Минфин Британии переложил вину за рецессию в стране на Россию Глава Минфина Британии Хант переложил вину за рецессию в стране на Россию Unsplash

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Действия России на Украине якобы привели к экономической рецессии в Великобритании. С таким заявлением выступил министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант в интервью изданию The Times.

«Это рецессия с маркировкой „сделано в России“, и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», ― сказал он журналистам.

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Как отметил министр, британские власти должны взять инфляцию под контроль вместе с Банком Англии. В этом случае стране удастся справиться с мировым повышением процентных ставок и подорожанием ипотеки. По словам Ханта, Великобритании, вероятно, придется еще два года жить в состоянии рецессии. Такой срок будет рекордно долгим, так как подобного не было за все 100 лет наблюдений.

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«Вопрос сейчас не в том, входим ли мы в период рецессии, а в том, что можно сделать, чтобы падение оказалось небольшим и как можно менее продолжительным», ― заявил министр.

По предварительным данным Национального статистического управления (ONS), в третьем квартале 2022 года британская экономика упала на 0,2%, если сравнивать с предыдущими тремя месяцами.

Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли подчеркивал, что Великобританию от обвала финансового рынка отделяли всего несколько часов. Причиной такой ситуации он назвал решения экс-премьера Лиз Трасс.