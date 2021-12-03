Газопровод «Северный поток — 2», проведенный из России в Германию, оказался стратегической ошибкой, так как дает русским возможность угрожать Европе. Так написал в немецкой газете FAZ обозреватель Николас Буссе.

«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — заявил он, подчеркнув, что «Северный поток — 2» абсолютно всегда был связан с политикой.

Россия последнее отрицает, обращая внимание на выгоду проекта для Евросоюза.

Газопровод «Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. На него неоднократно накладывали санкции, но 10 сентября его все же достроили.

Недавно возникла версия, что Россия и Германия специально задержали запуск газопровода «Северный поток — 2», отложив его сертификацию на территории Европы. О таком сговоре двух стран заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.