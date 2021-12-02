Украина раскрыла «сговор» России и Германии в вопросах «Северного потока-2»

Россия и Германия специально задержали запуск газопровода «Северный поток-2», отложив его сертификацию на территории Европы. О таком «сговоре» двух стран заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский в материале для издания «Главред».

По его словам, компания «Газпром» зарабатывает на той ситуации, которая сложилась, получая дополнительный доход с нескольких предприятий в Европе, в которых у организации есть доля.

«Текущая ситуация на газовом рынке абсолютно устраивает Газпром. Даже с учетом штрафа, независимо от того, больше этот штраф или меньше, для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле», — предположил эксперт.

Насчет пуска газопровода без сертификации, о котором пишут немецкие издания, Землянский выразил большие сомнения, потому что проект слишком глобальный с политической точки зрения, и такой шаг нес бы большие риски. Украинский экономист заключил допущением о том, что скорее всего «Северный поток — 2» оформят и запустят не раньше марта.