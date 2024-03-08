Мир 08 марта 2024, 00:19 Милонов предложил дарить женщинам на 8 Марта беременность Freepik

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Самый подходящий подарок для женщины на 8 Марта — это новая беременность. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова передало издание «Говорит Москва».

«Я считаю, что лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребенок — это самая настоящая радость, от бухла — похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно», — заявил он.

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Депутат призвал отказаться от большого количества алкоголя в такой праздник. Исключением может стать «бутылочка шампанского». По мнению парламентария, зачатия в пьяном виде не должно произойти. Трезвые женщины — «это прекрасно», считает Милонов.

Ранее депутат призвал привлекать к ответственности курящих беременных женщин и отказывать им в покупке табачной или никотиносодержащей продукции. Также он потребовал не продавать сигареты матерям с детьми, потому что курение родителей негативно отражается на несовершеннолетних. Помимо этого, парламентарий возмутился легкодоступным расположением алкоголя в супермаркетах.