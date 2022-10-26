Мир 26 октября 2022, 09:38 Миллионер Сунак не спасет Великобританию из-за оторванности от проблем обычных людей — NYР NYT: премьер Сунак не спасет Великобританию из-за глубокой отрешенности от обыденной жизни РИА "Новости"

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Отрешенность от обыденной жизни помешает новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку спасти страну. Об этом сообщила газета The New York Post.

Издание отмечает, что Сунак гарантированно не спасет страну. В статье указано, что миллионер оторван от Великобритании и не сможет стать «сострадательным лидером», который сейчас так остро необходим страдающему от экономического застоя и социального напряжения Соединенному Королевству.

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В качестве доказательства отрешенности Сунака от обыденной жизни газета приводит его мартовский позор. Политик устроил фотосессию на заправке, но пиар-ход провалился, когда он не смог оплатить бензин. Кроме того, выяснилось, что красная Kia Rio, на фоне которой снимался Сунак, принадлежала не ему. Издание назвало эту историю лучшей инсценировкой оторванности миллионера от жизни рядовых британцев.

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Ранее сообщалось, что три британских министра подали в отставку после назначения Сунака главой правительства.