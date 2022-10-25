Третий британский министр подал в отставку после назначения Сунака главой правительства | 360°

25 октября 2022, 18:32
Третий британский министр подал в отставку после назначения Сунака главой правительства
Министр труда и пенсий Великобритании Смит заявила, что уходит в отставку
Министр труда и пенсий Великобритании Хлоя Смит решила покинуть пост после назначения нового премьер-министра страны. Об отставке она сообщила в своем Twitter.
Смит написала, что работать министром труда и пенсий было честью для нее. Она поблагодарила всех сотрудников ведомства за преданность делу.
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В дальнейшем Смит собирается упорно трудиться для своих избирателей в округе Норвич-Норт. Относительно назначения Риши Сунака она добавила, что поддержит нового премьера Соединенного Королевства.
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Ранее в отставку решили подать министр юстиции Брэндон Льюис и министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг.
Риши Сунак официально вступил в должность сегодня после аудиенции с королем Карлом III. Монарх поручил ему сформировать правительство страны. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что Великобритания столкнулась с серьезными экономическими трудностями.
Он также обратил внимание на последствия кризиса на Украине, в результате которого произошли дестабилизация энергетических рынков и нарушение цепочек поставок, сообщил RT
Великобритания
Риши Сунак
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