Миллионам жителей Земли предрекли голод в ближайшее время

Десятки миллионов людей в разных странах мира сейчас находятся на грани голода. Он уже наступил в Эфиопии, Южном Судане, Йемене и на Мадагаскаре. Об этом сообщил сайт Всемирной продовольственной программы ООН.

«Голод буквально стучится в двери к 41 миллиону человек. Рост этой цифры — трагедия, так как это реальные люди с реальными именами. Я очень обеспокоен», — приводит сайт слова главы программы Дэвида Бисли.

По его словам, в Эфиопии, Южном Судане, Йемене и на Мадагаскаре сейчас недоедают 584 тысячи человек. Голод еще угрожает 43 странам. Бисли напомнил о том, что в 2011 году в Сомали 260 тысяч человек умерли голодной смертью, а власти сообщили о критической ситуации, когда половины из них уже не было в живых.

На прошлой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии заявил о сложной ситуации с продовольствием в стране. По его словам, проблемы с едой возникли из-за тайфуна, который нанес ущерб урожаю зерна. Глава КНДР подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала самой сложной за всю историю существования Северной Кореи.