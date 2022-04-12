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    12 апреля 2022, 03:54

    Миллионам европейцев предрекли жизнь без света из-за санкций против России

    Seznam zprávy: 100 миллионов европейцев останутся без света из-за антироссийских санкций

    Дарья Бунякова

    Введение санкций на российское ядерное топливо может оставить без света 100 миллионов жителей Европы. Об этом заявило чешское издание Seznam zprávy.

    Миллионам европейцев предрекли жизнь без света из-за санкций против России

    По словам автора статьи, в некоторых странах Европы электричество вырабатывают созданные по советским технологиям ядерные реакторы. Речь идет о территориях, входивших в социалистический блок. Сейчас топливо для этих реакторов привозят из России.

    «Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти 100 миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии», — заявил Йиржи Штястны.

    Он уточнил, что на реакторы советского образца приходится порядка 40% производства электроэнергии. Как отметил журналист, зависимость от российского топлива стала серьезной проблемой. Поиск альтернативных поставок может занять не один год.

    Ранее директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер заявил, что Германия будет зависима от российского газа еще как минимум два года.