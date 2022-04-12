Миллионам европейцев предрекли жизнь без света из-за санкций против России

Введение санкций на российское ядерное топливо может оставить без света 100 миллионов жителей Европы. Об этом заявило чешское издание Seznam zprávy.

По словам автора статьи, в некоторых странах Европы электричество вырабатывают созданные по советским технологиям ядерные реакторы. Речь идет о территориях, входивших в социалистический блок. Сейчас топливо для этих реакторов привозят из России.

«Попытка досрочно расторгнуть контракты с Россией, таким образом, может поставить под угрозу электроснабжение почти 100 миллионов европейцев в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на свой важнейший источник чистой энергии», — заявил Йиржи Штястны.

Он уточнил, что на реакторы советского образца приходится порядка 40% производства электроэнергии. Как отметил журналист, зависимость от российского топлива стала серьезной проблемой. Поиск альтернативных поставок может занять не один год.

Ранее директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер заявил, что Германия будет зависима от российского газа еще как минимум два года.