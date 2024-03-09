Мир 09 марта 2024, 13:31 Миллиарды на бункеры. В Германии призвали строить бомбоубежища Ассоциация городов Германии призвала тратить миллиарды на строительство бункеров Julian Stratenschulte/dpa/globallookpress

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Немецкие власти должны выделять по миллиарду евро в год в течение 10 лет на защиту жителей страны. Такое заявление глава Ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер сделал в интервью медиагруппе Funke.

«Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо как минимум по одному миллиарду евро», — сказал он.

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Деньги нужны в первую очередь на строительство бункеров. Сейчас в стране осталось только 600 бомбоубежищ. Бергхеггер подчеркнул, что важно не только сделать обороноспособным бундесвер, но и обеспечить защиту населения от военных угроз.

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