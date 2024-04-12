Мир 12 апреля 2024, 03:38 Миллиардершу приговорили к смертной казни во Вьетнаме Суд приговорил бизнесвумен к смерти за мошенничество на $12,5 млрд во Вьетнаме Pxhere

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Во Вьетнаме суд приговорил магната в сфере недвижимости Чыонг Ми Лан к смертной казни по делу о финансовом мошенничестве на сумму 12,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Главу вьетнамского девелопера Van Thinh Phat признали виновной в мошенничестве и разграблении одного из крупнейших банков страны, причем занималась они этим последние 11 лет. У ключевого банка республики она украла 12,5 миллиарда долларов, а вот общий ущерб от ее действий оценили уже в 27 миллиардов долларов.

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По версии следствия, одна из самых богатых женщин страны незаконно контролировала Saigon Commercial Bank, используя его не только для переводов денежных средств через тысячи компаний-призраков, но и чтобы давать взятки правительственным чиновникам.

Бизнесвумен не признала вину, обвинив в мошенничестве подчиненных. При этом одним из ключевых свидетелей на процессе стал ее личный водитель.

Мужчина признался, что по ее поручению регулярно снимал с разных банковских счетов наличные доллары, которые затем пачками складировал в подвале ее дома. По его примерным подсчетам, за годы своей работы он успел обналичить порядка четырех миллиардов долларов.

По делу также проходят супруг и племянница бизнесвумен, которых уже отправили в тюрьму. Адвокаты предпринимательницы заявили, что обжалуют решение суда в апелляционной инстанции.

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