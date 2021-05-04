Миллиардер Уоррен Баффет назвал своего преемника

Глава компании Berkshire Hathaway легендарный миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что, если с ним что-то случится, его место займет вице-президент холдинга по нестраховым операциям Грег Абель. Главным критерием отбора стал возраст. Баффету уже 90 лет, а Абелю — исполнилось всего 59.

Об этом сообщил канал CNBC.

«Директора согласны с тем, что если бы со мной что-то случилось сегодня вечером, то завтра утром все возьмет на себя Грег», — сказал Баффет. Если что-то «случится» с Абелем, его функции возьмет на себя заместитель председателя по страховым операциям Аджит Джайн, которому исполнилось 69 лет.

«Они оба замечательные парни. Однако вероятность того, что кто-то будет иметь 20-летнюю взлетно-посадочную полосу, имеет реальное значение», — подчеркнул миллиардер.

Грег Абель присоединился к компании в 1992 году, Аджит Джайн — в 1986 году.

Последние 15 лет вопрос преемственности в Berkshire Hathaway неоднократно становился источником сплетен и слухов. В течение многих лет предполагалось, что преемником Баффета станет Дэвид Сокол, руководивший компанией MidAmerican Energy, которая теперь называется Berkshire Hathaway Energy, и NetJets для Berkshire. Но ему пришлось уйти в 2011 году, когда стало известно, что Сокол приобрел на 10 миллионов долларов акций химической компании Lubrizol. Это произошло незадолго перед тем, как он рекомендовал Berkshire купить эту компанию.

В своем ежегодном послании акционерам Уоррен Баффет заявил, что даже обезьяна сможет получить прибыль, если мудро соберет портфель акций компании из S&P 500.