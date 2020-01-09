Миллиардер нашел виновных в австралийских пожарах. И дело не в глобальном потеплении

Миллиардер-горнодобытчик Эндрю Форрест заявил, что изменения климата — это далеко не главная причина природных пожаров. Он уверен, что во всем виноваты люди, которые специально поджигают лес.

«Глобальное потепление — это второстепенная причина того, что происходит в Австралии. Как вы знаете, большая часть этих пожаров была спровоцирована поджигателями», — приводит издание Daily Mail слова Форреста. Он добавил, что в конце прошлого года зафиксировали множество очагов возгорания из-за молний, однако большая часть новых пожаров — это дело человеческих рук.

Миллиардер пожертвовал 20 миллионов долларов на борьбу с последствиями пожаров — восстановление лесов и помощь пострадавшим людям. Еще 50 миллионов долларов он инвестировал в национальный долгосрочный проект по обеспечению противопожарной безопасности и предотвращению стихийных бедствий.

Лесные пожары полыхают в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория с 2019 года. Огненная стихия уже уничтожила более 6,5 миллиона гектаров леса. Сгорели около двух тысяч жилых домов и трех тысяч административных и хозяйственных построек. Погибли более миллиарда представителей уникальной местной фауны.