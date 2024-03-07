07 марта 2024, 08:25
Миллиардер из Чехии захотел вложить сотни миллионов евро в производство техники на Украине
Чешский концерн CSG предложил финансировать военный завод на Украине
Промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) готов помочь Украине, вложившись в запуск предприятия по производству тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов. Чешский миллиардер, владелец компании Михал Стрнач заявил об этом агентству Bloomberg.
«Если бы у нас было соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и людей для увеличения производства артиллерийских и танковых боеприпасов», — сказал он.
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Переговоры с государственной оружейной группой «Укроборонпром» о потенциальном совместном предприятии, по словам бизнесмена, уже начались. В стране могут открыть завод тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов. Михал Стрнач сказал, что готов вложить в проект сотни миллионов евро.
CSG специализировалась на производстве грузовиков Tatra, бронетехники, самоходных гаубиц, модернизации советских танков Т72. С 2022 года компания нарастила производство крупнокалиберных боеприпасов на заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз и решила выкупить американское подразделение Vista Outdoor Inc по производству боеприпасов.
Это не первая европейская оружейная компания, пожелавшая локализовать на Украине свое производство. Немецкий концерн Rheinmetall хотел выпускать там артиллерийские снаряды.
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