Усманов рассказал, кому оставит свое состояние

Один из богатейших россиян Алишер Усманов рассказал, кому перейдет его состояние после смерти. По словам совладельца «Металлоинвеста», «Мегафона» и Mail.ru Group, членам семьи достанется лишь половина средств.

«50% семье, 50% — менеджерам, которые, на мой взгляд, этого заслуживают», — рассказал бизнесмен газете The Financial Times.

По его словам, на долю в капитале смогут претендовать те, кто сегодня занимает ключевые посты в его компаниях.

Миллиардер добавил, что жизнь не вечна, и «если ты получил что-то от судьбы, то обязан этим поделиться».

Многие люди помогли мне, и я хочу помочь своей семье и менеджерам, отдав им мои акции. Алишер Усманов предприниматель

Усманов занимает девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном журналом Forbes. За последние 10 лет его состояние увеличилось на 5,3 миллиарда долларов и составляет 12,6 миллиарда.

Усманову 66 лет, он родом из Узбекистана. Бизнесмен женат на главном тренере сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер. В семье воспитывался сын Винер от первого брака Антон. Своих детей у Усманова нет.