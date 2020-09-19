Милиция Минска начала задержания на несанкционированном «Блестящем марше». Видео

В минской милиции агентству подтвердили, что участниц несанкционированного митинга задержали. Их доставили в отдел для разбирательства.

Несанкционированные властями «женские марши» проходят в Белоруссии каждую субботу. Новую акцию назвали «блестящей». Ее участницы пришли на мероприятие в яркой одежде и блестках. Свои образы они объяснили желанием привлечь внимание к себе и своим лозунгам.

Женщины собрались на марш около Комаровского рынка. Колонной они пошли по улице Сурганова, пока на пересечении с улицей Якуба Котласа не встретили представителей силовых структур, которые начали их задерживать.

Как сообщил сайт News.Ru, несколько колонн женщин продолжили движение по белорусской столице.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Победителем голосования стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Его соперница, представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская получила 10,12%. Ее сторонники результаты выборов не признали и начали собираться на несанкционированные акции. Самые масштабные протесты в Белоруссии проходят по выходным дням.