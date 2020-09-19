facebook_pixel
    19 сентября 2020, 15:47

    Несанкционированный женский марш начался в Минске

    Андрей Иванов

    У Комаровского рынка в Минске начался несанкционированный марш, в котором участвуют женщины. Как сообщило РИА «Новости», обстановка в этом районе города спокойная, силовики дежурят поодаль.
    Несанкционированный женский марш начался в Минске

    На данный момент возле рынка собрались несколько десятков участниц марша, который ранее назвали «блестящим». Организаторы акции призвали участниц прийти на мероприятие в яркой одежде и в блестках.

    По данным корреспондента агентства, недалеко от места сбора стоят автозаки. Милиция проверяет у журналистов аккредитации и предупреждает работников СМИ, чтобы они держались от протестующих на расстоянии около 50 метров. В происходящее силовики не вмешиваются.

    Женщины объясняют свою яркую одежду и блестки желанием привлечь внимание к себе и своим лозунгам.

    9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов. После этого в республике начались массовые протесты, стычки с силовиками, а оппозиция сформировала координационный совет. Это случилось из-за несогласия с итогами выборов.

    Накануне неизвестные подожгли машину журналиста издания «СБ. Беларусь Сегодня» Романа Рудя. По его словам, на своих страницах в соцсетях он выражал поддержку Лукашенко, а в ответ ему угрожали. Об этом сообщил RT.

    Новости SMI.FM