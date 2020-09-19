Несанкционированный женский марш начался в Минске

На данный момент возле рынка собрались несколько десятков участниц марша, который ранее назвали «блестящим». Организаторы акции призвали участниц прийти на мероприятие в яркой одежде и в блестках.

По данным корреспондента агентства, недалеко от места сбора стоят автозаки. Милиция проверяет у журналистов аккредитации и предупреждает работников СМИ, чтобы они держались от протестующих на расстоянии около 50 метров. В происходящее силовики не вмешиваются.

Женщины объясняют свою яркую одежду и блестки желанием привлечь внимание к себе и своим лозунгам.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов. После этого в республике начались массовые протесты, стычки с силовиками, а оппозиция сформировала координационный совет. Это случилось из-за несогласия с итогами выборов.

Накануне неизвестные подожгли машину журналиста издания «СБ. Беларусь Сегодня» Романа Рудя. По его словам, на своих страницах в соцсетях он выражал поддержку Лукашенко, а в ответ ему угрожали. Об этом сообщил RT.