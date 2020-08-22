Милиция Белоруссии заявила о задержании вербовщика участников протестных акций

По его словам, к нему подошел мужчина, завернутый в бело-красный флаг, и начал разговаривать.

«Когда я рассказал, что недавно освободился, он мне тут же стал говорить, что тебе надо адаптироваться в новое общество. Тебе надо помощь», — рассказал посредник.

Он подчеркнул, что в конце разговора новый знакомый предложил ему собрать людей на митинги протеста.

«Говорит, человек 10−12, может, соберешь, чтобы они приезжали сюда, на площадь. Я же говорю: „Они просто так не поедут“. Он в ответ: „Я тебе 60 рублей дам. Может, даже сейчас, побудь на митинге“», — пояснил задержанный.

После этого вербовщик отдал свидетелю деньги, а также купил ему спиртного и еды. Они договорились встретиться 19 августа. Но там их уже ждали сотрудники минской милиции. Сейчас в отношении обоих задержанных проводится проверка.

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Белоруссии вторую неделю. На улицах собираются несогласные с результатами президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Начиная с понедельника, 17 августа, на промышленных предприятиях страны начались забастовки. По словам властей, на работу предприятий это никак не повлияло.

Сегодня на митинге своих сторонников в Гродно Александр Лукашенко заявил, что дал забастовщикам два дня на размышления. Начиная с понедельника предприятия, где рабочие продолжат стачку, закроют. Он подчеркнул, что найдет других, кто будет работать.

Как сообщил «Царьград», в своем выступлении белорусский лидер заявил, что за акциями протеста стоят провокаторы, которые поставили своей целью уничтожить использование русского языка. Он напомнил, что граждане страны используют для общения пять разных языков: белорусский, русский, польский, литовский и украинский. И никакой языковой проблемы нет. «Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят», — отрезал Лукашенко.

Сайт «Утро.ру» отметил, что президент Белоруссии заявил, что готов достать провокаторов «из-под плинтуса». По его словам, большинство задержанных после столкновений с правоохранителями показывали свои синяки, которые оказались фейками. Но при этом он не исключил, что милиция могла совершить ошибку. Он призвал народ простить сотрудников силового ведомства.