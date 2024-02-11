Мир 11 февраля 2024, 08:25 Милей согласился встретиться с папой римским, которого называл «человеком дьявола» Президент Аргентины Милей проведет встречу с папой римским Франциском Hannes P Albert/dpa/globallookpress

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Президент Аргентины Хавьер Милей решил провести встречу с папой римским Франциском, которого ранее грубо критиковал. Об этом сообщило агентство Reuters.

Аргентинский лидер позволял делать в адрес понтифика жесткие замечания, когда был кандидатом в президенты. Милей называл папу римского слабоумным», «сукиным сыном, проповедующим коммунизм», «идиотом, защищающим социальную справедливость» и «человеком дьявола на земле». Яростно критиковать понтифика глава Аргентины перестал после своего избрания на пост президента.

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Папа римский в ответ на оскорбления сообщил, что он не обращал на них внимания, так как Милей был только кандидатом в президенты. После победы в предвыборной кампании понтифик позвонил новому президенту Аргентины и поздравил его.

Ранее политолог Борис Мартынов предположил, что после волны протестов в Аргентине Милей возьмет боле прагматический политический курс. В качестве сравнения он привел ситуацию с беспорядками в Бразилии в 2022 году.