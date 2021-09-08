Микроутечка воды с содержанием радиоактивных частиц произошла на АЭС в Японии

На остановленном третьем реакторе АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока в Японии произошла микроутечка воды с содержанием радиоактивных частиц. Немного воды попало на одежду рабочего, находящегося в помещении.

Произошла утечка около четырех литров воды, содержащей радиоактивные частицы, на втором этаже здания третьего энергоблока АЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию-оператора станции Chubu Electric Power.

На одного из рабочих попало немного воды, но прямого соприкосновения с кожей не было. Его здоровью ничего не угрожает. За пределами станции увеличения радиоактивного фона также зафиксировано не было. Причины микроутечки пока не известны.

В середине августа на АЭС «Хамаока» в Японии произошло задымление. На втором и третьем этажах здания пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Однако спасатели не нашли очагов пожара.

Атомную электростанцию «Хамаока» построили в 1971 году. В 2011 году ее работу полностью остановили из-за прогнозов сейсмологов. Ученые выяснили, что в этом районе в ближайшие 30 лет могут произойти мощные землетрясения.