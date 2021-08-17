Пожарные не нашли очагов возгорания на японской АЭС, которую заволокло дымом

Очагов возгорания на АЭС «Хамаока» в Японии, где произошло задымление, нет. Пожарные не зафиксировали открытого огня. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на оператора.

Накануне в турбинном отсеке реактора станции зафиксировали задымление. На втором и третьем этаже здания пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Информации о пострадавших и возможной утечке радиоактивных элементов нет.

По данным агентства, специалисты сейчас изучают причину задымления.

Атомную электростанцию «Хамаока» построили в 1971 году. В 2011 году ее работу полностью остановили из-за прогнозов сейсмологов. Ученые выяснили, что в этом районе в ближайшие 30 лет могут произойти мощные землетрясения.