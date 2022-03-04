Михалкова заочно арестовали на Украине

Российского режиссера Никиту Михалкова заочно арестовал суд на Украине. Его заподозрили в посягательстве на территориальную целостность страны, заявила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Никита Сергеевич Михалков <…> украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому», — написала генпрокурор в Facebook.

Она уточнила, что режиссера могут задержать во время пересечения границы практически любой цивилизованной страны. Венедиктова отметила, что на Украине уже запустили официальную процедуру объявления Михалкова в международный розыск.

По информации украинского издания «Страна.ua», Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность государства. Причиной стали высказывания российского режиссера в поддержку проводимой спецоперации.

В конце февраля из-за своей позиции по ситуации вокруг Украины российский певец Николай Басков попал в черный список Латвии. Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что его стране не нужны люди, осуждающие преступления украинского режима.