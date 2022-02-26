Латвия внесла Николая Баскова в черный список из-за Украины

Николаю Баскову теперь не рады в Латвии. Народного артиста РФ внесли в список нежелательных лиц, сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс, передал ТАСС.

Власти прибалтийской страны не простили Баскову то, что он поддержал специальную операцию РФ по защите мирных жителей Донбасса от украинских агрессоров. И теперь звезда отечественной эстрады у властей Латвии в черном списке.

Глава МИД Латвии дал понять, что им не нужны люди, осуждающие преступления украинского режима, который истребляет мирное население Донбассе.

Уже многие российские артисты по тем или иным причинам впали в немилость латвийских властей. За последние годы туда уже закрыли въезд певцам Григорию Лепсу, Олегу Газманову, певице Валерии, актерам Ивану Охлобыстину, Михаилу Пореченкову, Дмитрию Певцову. Ныне покойному Иосифу Кобзону когда-то тоже запретили въезд.

Россия 24 февраля после обращения руководителей народных республик Донбасса с просьбой защитить мирное население ДНР и ЛНР от украинской агрессии начала специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, в планы России не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны РФ подчеркивали, что угрозы для гражданского нет, высокоточным оружием выводят из строя исключительно объекты украинской военной инфраструктуры и не наносят удары по городам.