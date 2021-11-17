Прокуратура Польши возбудила уголовное дело после нападения мигрантов на силовиков

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело из-за нападения мигрантов на силовиков на границе с Белоруссией. Такое сообщение распространил главный комендант полиции страны Ярослав Шимчик.

«Я хочу проинформировать, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков. Мы собираем предметы, которые перелетели через границу, на месте продолжается осмотр», — слова Шимчика передало радио Białystok.

По имеющимся данным, во время стычки мигрантов и силовиков в приграничном районе пострадали девять человек. Это семеро сотрудников польской полиции, один солдат и сотрудница Пограничной стражи.

16 ноября в Генштабе ВС Белоруссии заявили о том, что польские силовики применили на границе спецсредства с химикатами, которые были токсичными для людей. Слезоточивый газ был использован в ответ на то, как толпа мигрантов стала забрасывать польских сотрудников камнями и палками в попытках прорваться на европейскую территорию. Известно, что со стороны Польши также пошли в ход водометы и светошумовые гранаты. Некоторые мигранты после произошедшего пожаловались на то, что у детей после этих действий силовиков возникли проблемы с глазами.