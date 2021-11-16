Мигранты на белорусской границе начали кидать камни и палки в польских силовиков

Мигранты, которые собрались на белорусской границе, начали кидать камни и палки в сторону белорусских силовиков. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий.

Ранее беженцы, организовавшие стихийный лагерь около границы Польши, дошли до пропускного пункта, где их остановила колючая проволока и армия силовиков с водометами, которые пригрозили, что применят силу, если мигранты решать брать границу штурмом.

Из-за масштаба проблемы поляки пригнали даже боевой вертолет, который некоторое время кружил над территорией около КПП «Брузги». Польские пограничники сообщали о звуках выстрелов на белорусской стороне.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии начали активно собираться 8 ноября. Количество желающих прорваться на территорию Евросоюза из Белоруссии огромно — многие делают это семьями и компаниями. Мигрантам удалось сломать часть польских ограждений, а некоторым из них — даже пересечь границу, как писали местные СМИ. Минобороны Польши сообщало о 12 тысячах солдат, мобилизованных для охраны.