Мигрантам разрешат собирать документы для патента на работу в России на родине

Трудовые мигранты должны готовить документы для получения патента на работу за пределами России. Это ускорит процесс и защитит страну от возможных нарушителей. К такому выводу пришли в МВД РФ.

«Полагаем возможным использовать ресурсы паспортно-визового сервиса МВД России для проверки отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранных граждан, а также последующего их направления в уполномоченные субъектами РФ организации для окончательной подготовки документов, необходимых для выдачи патента [на работу]», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы ведомства.

По данным МВД, чтобы получить разрешение на работу в России, надо предоставить заявление, удостоверение личности, миграционную карту, медицинские справки об отсутствии пристрастия к наркотикам, опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ.

В пакет документов также входит полис добровольного медицинского страхования и сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ. Как рассказали в министерстве, сдать экзамен по русскому языку за рубежом можно уже сейчас. В этом году патент на работу в России оформили более 500 тысяч иностранцев.

Ранее в МВД разработали законопроект, согласно которому иностранные граждане смогут работать в РФ в качестве самозанятых.