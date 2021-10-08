Мигрант погиб на литовско-белорусской границе

Тело мигранта нашли на границе Белоруссии и Литвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, при нем обнаружены телефон, банковские карты и документы гражданина Шри-Ланки. Следователи выясняют все обстоятельства гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее часть мигрантов из Узбекистана решили отправить на стройку объектов космодрома Восточный.

Строить космодром отправятся около тысячи приезжих, что составляет одну десятую часть от всех работников из этой страны. Правительство России утвердило новый проект — для привлечения в страну строителей из Узбекистана.