Мир 11 мая 2023, 14:27 Лавров назвал условие для дальнейшего существования Арктического совета Лавров: западные страны «временно заморозили» нормальную работу Арктического совета РИА «Новости»

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Эффективная работа и в целом дальнейшая судьба Арктического совета будет зависеть от возможности продолжения цивилизованного диалога между странами-участницами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Обращение министра опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, полноформатная деятельность совета была „временно заморожена“ западными странами — членами», — напомнил Лавров.

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Он пояснил, что для этого несколько государств использовали надуманный предлог, а именно — ситуацию на Украине, которую сами же спровоцировали. По словам Лаврова, Россия считает такой шаг западных коллег политизированным и контрпродуктивным.

Министр предупредил, что это ведет к размыванию коллективных подходов к ответственному управлению Арктикой.

«Мы по-прежнему убеждены, что именно на арктических государствах лежит особая ответственность за поступательное развитие этого региона», — добавил глава МИД.

Лавров указал, что в Министерской декларации 2021 года и Стратегическом плане Арктического совета до 2030 года зафиксировали задачи по сохранению Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества. Выполнить их можно, только продолжая диалог, заключил он.