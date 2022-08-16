МИД заявил, что России не о чем говорить с США по Афганистану

России в данный момент не о чем говорить с Соединенными Штатами по Афганистану. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Нет. Нам не о чем, по крайней мере по моей линии, с ними разговаривать. Их спецпредставитель на конференции в Ташкенте (в конце июля — прим. ред.) предлагал поговорить, но я сказал, у нас нет общих тем для разговора», — сказал Кабулов РИА «Новости».

Талибы* в начале августа 2021 года активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Уже 15 августа они вошли в Кабул, а на следующий день заявили, что война окончена.

Следующие две недели из аэропорта Кабула, который находился под контролем американских военных, шла эвакуация желавших уехать афганцев и граждан стран Запада. Военные США в ночь на 31 августа покинули кабульский аэропорт, тем самым закончив свое почти 20-летнее военное присутствие в Афганистане.

Временное правительство страны возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который ранее был главой МИД во время первого правления «Талибана»* и находился под санкциями ООН c 2001 года.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.