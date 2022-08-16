Американские войска после ухода из Афганистана оставили «Талибану»* «лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов». Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Он также назвал уход из Афганистана самым унизительным событием в истории Штатов.

Об этом 45-й президент США сообщил в своем письменном заявлении, которое распространила пресс-служба, отметило РИА «Новости».

«Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США. Не сам факт того, что мы ушли, — ведь я был именно тем, кто сократил число наших солдат в стране до двух тысяч, готовясь их вывести, — но то, как мы ушли», — отметил Трамп.

При выводе американских войск из Афганистана летом 2021 года погибли 13 американских военнослужащих, отметил экс-глава Белого дома.

«Кроме того, мы оставили множество американцев позади и отдали врагу лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. Как грустно!» — сказал Трамп.

США направили свои войска в Афганистан в октябре 2001 года, после терактов в башнях-близнецах. Они потратили много сил и средств, однако в августе 2021 года ушли оттуда — и власть перешла в руки «Талибана»*.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.