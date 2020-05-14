Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации и в дестабилизации Запада во время коронавируса. Политик такого уровня не вправе делать настолько необдуманные и недостоверные заявления, заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Заявление Столтенберга основано на сообщении, что в России скрывается реальное количество умерших от коронавируса, сообщило ИА НСН. Поэтому слова генерального секретаря НАТО основаны на фейковой информации, уверен член комитета Совета Федерации. Наполовину она выдуманная, а еще наполовину взята у «не совсем здоровых людей».

«Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно», — заявил Клинцевич.

В связи с этим он напомнил, что лучшая форма защиты — нападение.

Заявление международного чиновника Клинцевич назвал дерзким и громким. Причем Столтенберг ничем не подтвердил свои слова.

«Это уже их безумие в агонии, которую они сегодня переживают. Эти люди живут во лжи. Они знают, что с них никто не спросит, и они останутся безнаказанными», — добавил собеседник агентства.

Ранее посольство России направило Financial Times требование МИД об опровержении фейковой информации.