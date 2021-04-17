МИД вызвал временного поверенного в делах Украины

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Это связано с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге.

ФСБ России сообщила утром 17 апреля о задержании с поличным украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломата задержали на встрече с россиянином при получении информации закрытого характера из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В спецслужбе заявили, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит явный враждебный характер по отношению к России. По этой причине украинского консула накажут в соответствии с нормами международного права.

Украина расценила задержание своего консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны России, поэтому готовит ответные меры в отношении дипломатов из РФ. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.