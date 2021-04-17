Киев назвал очередной провокацией задержание консула в Петербурге

Украина расценила задержание своего консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге как враждебные действия со стороны России, поэтому готовит ответные меры в отношении дипломатов из РФ. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

Он назвал задержание консула очередной провокацией относительно Украины.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — привело его слова агентство УНН.

ФСБ России сообщила утром 17 апреля о задержании с поличным украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломата задержали на встрече с россиянином при получении информации закрытого характера из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В спецслужбе заявили, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит явный враждебный характер по отношению к России. По этой причине украинского консула накажут в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты наделены неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Несмотря на это, консулов можно лишить права пребывания, если они нарушили закон или совершили враждебные действия.

Украинский консул Александр Сосонюк много лет работал в России. Об этом говорит информация на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, датированная октябрем 2012 года, написала «Газета.ru».