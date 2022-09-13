НАТО призвали не допустить обострения конфликта с Россией | 360°

Мир 13 сентября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber НАТО призвали не допустить обострения конфликта с Россией Глава МИД Сийярто: НАТО не должен допустить обострения конфликта с Россией РИА Новости

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Североатлантический альянс должен не допустить эскалации конфликта с Россией, это одна из главных задач НАТО на текущий момент. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время выступления на авиабазе ВВС Литвы в Шауляе перед венгерскими летчиками, которые охраняют воздушное пространство стран Балтии.

Сийярто отметил, что данный регион остается очень сложным с точки зрения безопасности.

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«Самое главное сейчас — предотвратить эскалацию конфликта», — сказал министр, которого процитировало информационное агентство «МТИ».

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Глава венгерского МИД попросил ВВС страны из состава объединенных частей альянса «действовать с максимальной ответственностью» во избежание прямого столкновения между РФ и НАТО.

«Вы должны гарантировать нашу безопасность, иногда даже в тесном контакте с российскими ВВС, таким образом, чтобы эта ниточка не порвалась», — заключил глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто во время встречи руководителей энергетических ведомств Евросоюз поднял вопрос о целесообразности сохранения санкций против России. По его мнению, задумка ЕС с ограничениями провалилась.

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