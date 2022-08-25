МИД Украины вызвал представителя папы римского после слов понтифика об убийстве Дугиной

Папа римский Франциск назвал погибшую в результате теракта российскую журналистку Дарью Дугину невинной жертвой. На Украине возмутились позицией понтифика.

МИД Украины вызвал апостольского нунция и епископа Висвальдаса Кульбокаса после высказывания папы римского, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«На Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравняли агрессора и жертву», — заявили в министерстве.

Украинская сторона отметила, что не понимает решение папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинского кризиса «смерть российской гражданки на территории РФ, к которой Украина не имеет никакого отношения».

Ранее папа римский, слова которого привело агентство Reuters, отметил, что его мысли обращены к «бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля».

«Невинные платят за это», — подчеркнул понтифик.

Ватикан уже выражал недовольство давлением, которое оказывает президент Украины Владимир Зеленский на папу Франциска. Главе Католической церкви не понравилась киевская цензура телетрансляции папского крестного хода: на нем прозвучали слова о мире между украинцами и россиянами.